Önemli günlerde, günün anlam ve önemine uygun olarak ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, gece saatlerinde kırmızı siyaha büründü.

Köprünün ışıkları bu kez, Süper Lig'e yükselen İstanbul'un efsanevi spor kulüplerinden Fatih Karagümrük'ün bu başarısını selamladı.

Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra Süper Lig'e adım atarak, bu ligde İstanbul'u temsil edecek altıncı takım ünvanına sahip olmuştu.