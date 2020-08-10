Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Fatih Karagümrük'ün renklerine büründü
36 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Fatih Karagümrük'ün başarısının yankıları sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, kırmızı siyahlı kulübün renkleriyle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde, günün anlam ve önemine uygun olarak ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, gece saatlerinde kırmızı siyaha büründü.
Köprünün ışıkları bu kez, Süper Lig'e yükselen İstanbul'un efsanevi spor kulüplerinden Fatih Karagümrük'ün bu başarısını selamladı.
Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra Süper Lig'e adım atarak, bu ligde İstanbul'u temsil edecek altıncı takım ünvanına sahip olmuştu.
Etiketler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Fatih KaragümrükSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:12
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