Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında Vodafone Park'ta "Ödül Senin" gecesi düzenledi.

Etkinliğe Beşiktaş yönetiminin yanı sıra teknik direktör Sergen Yalçın, A takım futbolcuları ve diğer branşlarda siyah-beyazlı formayı giyen sporcular katıldı.

Canlı yayınlanan gecenin sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan yaptı.

Zafer Algöz, Hakan Altun, Hülya Avşar ve Ömür Gedik de taraftarlarla telefon bağlantısı yaparak bağış topladı.

Sanat ve iş dünyasının yanı sıra Beşiktaş’ta eski dönemlerde yöneticilik yapmış isimler, diğer takımlardan gelen destekler ve taraftarların da katılımıyla kampanya geniş bir kitleye hitap etti.

[Fotoğraf: AA]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kendisinin ve yönetim kurulu üyelerinin kampanyaya 10 milyon lira ile katıldığını, ayrıca iş insanı Rahmi Koç'un da 10 milyon lira verdiğini söyledi.

Gecenin sonunda toplanan rakam açıklandı.

156 bin sms ile birlikte toplamda 80 milyon lira bağış toplayan Beşiktaş yönetimi, beklediği geliri elde etti.

Yardım kampanyasından gelecek parayla yakın vadedeki nakit akışını yeniden düzenlemek isteyen siyah beyazlılar, amacına ulaşmış oldu.

Ayrıca kampanyaya katılanlara da çekilişle 1903 adet hediye dağıtılacak. Hediyeler içinde ev, 4 adet araba ve birçok sürpriz de olacak.