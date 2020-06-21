Haber Giriş: Kaynak: AA
Koronavirüs Rusya'da maç erteletti
[Grafik: TRT HABER]
Rusya Premier Lig ekiplerinden Dinamo Moskova'da forma giyen 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Clinton N'Jie, Charles Kabore ve Sebastian Szymanski'nin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Üç futbolcunun karantinaya alındığı ve takımın bugün Krasnodar ile oynayacağı lig maçının 19 Temmuz'a ertelendiği kaydedildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart'ta askıya alınan Rusya Premier Lig, 19 Haziran'da yeniden başlamıştı.
Etiketler: Rusya Premier Lig Dinamo Moskova koronavirüsSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 20:40
Son Haberler
- 20:58
- 20:36
- 20:53
- 19:55
- 20:04
Sıradaki Haber
Erciyes, bisiklet sporlarının da merkezi haline geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz