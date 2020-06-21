Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde geçekleştirilen son antrenmanda bordo-mavililer, taktik çalışmaları yaptı. Antrenmanda tedavisi tamamlanan futbolcu Yusuf Sarı da yer aldı.

Bordo- mavili takım, Trabzon Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Alanya'ya hareket etti. Kafilede kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da yer aldı.

Kafilenin gidişi nedeniyle tesislerin önünde bir araya gelen taraftarlar, tezahüratlarda bulundu. Bordo-mavili futbolseverler, meşaleler yakarak takıma havalimanına kadar eşlik etti.

Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Majid Hosseini, Manuel da Costa, Atakan Gündüz, Joao Pereira, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Taha Tunç, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Kerem Baykuş, Bilal Başakçıoğlu, Abdülkadir Ömür, Alexander Sörloth, Guilherme Marques, Caleb Ekuban, Koray Kılınç."