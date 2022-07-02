Konyasporlu Muric çok gol atmayı hedefliyor
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un yeni transferlerinden Robert Muric, takıma geldiği için mutlu olduğunu bildirdi.
Kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulanan Muric, yeni sezonda takımla güzel bir ortamda çalıştığını belirtti.
Muric, takımda atmosferin yerinde olduğunu söyledi. Muric, takımdaki arkadaşlıklardan memnuniyet duyduğunu anlattı.
"Taraftarımızdan 'Hoş geldin! Sen kralsın!' gibi mesajlar aldım."— Konyaspor (@konyaspor) July 2, 2022
Yeni transferlerimizden Robert Muric, açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/3pVlQjznjO
Muric, takımla kamp çalışmalarının iyi olduğunu aktardı.
"Hazırlık kampında harika iş çıkarıyoruz. Avrupa maçına hazır olacağımıza inanıyorum. Domagoj Pavicic ile başka takımlarda oynadım, şimdi burada da birlikte oynayacağım. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. O benim, ben onun nasıl oynadığını biliyoruz. Onun ilk yurt dışı tecrübesi olacak. Nasıl yapacağız göreceğiz ama burada olduğundan memnunum."
Muric, Balkanlı futbolcularla aynı dili konuştuklarını ve kolayca anlaşabileceklerini anlattı.
"Onlar burada bir kaç yıldır oynuyorlar. Her şeyi onlara sorabilirim. Onlar da bana yardımcı olur. Taraftarlarımızdan da çok mesaj aldım. 'Hoş geldin, sen kralsın' bu tip mesajlar. Taraftarlar her zaman bizim için önemlidir. Bizlere çok enerji veriyorlar. Skorda geriye düştüğümüzde onlara ihtiyacımız var. Bu takıma elimden gelenin en iyisini vereceğim."
- 20:00
- 19:35
- 19:28
- 19:38
- 19:11