Kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulanan Muric, yeni sezonda takımla güzel bir ortamda çalıştığını belirtti.

Muric, takımda atmosferin yerinde olduğunu söyledi. Muric, takımdaki arkadaşlıklardan memnuniyet duyduğunu anlattı.

"Konyaspor beni geçen sezon da istemişti, şimdi buradayım. Burada olmaktan ve bu takımın bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Geldiğimde takım arkadaşlığının harika olduğunu gördüm. Takımda çalışanlar bile aynı şekilde çok iyiler. Geçen sene çok iyi bir sezon geçirdim. Bu sezon, geçen sezona göre daha çok gol atıp ve asist yapmak istiyorum."

"Taraftarımızdan 'Hoş geldin! Sen kralsın!' gibi mesajlar aldım."



Yeni transferlerimizden Robert Muric, açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/3pVlQjznjO — Konyaspor (@konyaspor) July 2, 2022

Muric, takımla kamp çalışmalarının iyi olduğunu aktardı.

"Hazırlık kampında harika iş çıkarıyoruz. Avrupa maçına hazır olacağımıza inanıyorum. Domagoj Pavicic ile başka takımlarda oynadım, şimdi burada da birlikte oynayacağım. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. O benim, ben onun nasıl oynadığını biliyoruz. Onun ilk yurt dışı tecrübesi olacak. Nasıl yapacağız göreceğiz ama burada olduğundan memnunum."

Muric, Balkanlı futbolcularla aynı dili konuştuklarını ve kolayca anlaşabileceklerini anlattı.

"Onlar burada bir kaç yıldır oynuyorlar. Her şeyi onlara sorabilirim. Onlar da bana yardımcı olur. Taraftarlarımızdan da çok mesaj aldım. 'Hoş geldin, sen kralsın' bu tip mesajlar. Taraftarlar her zaman bizim için önemlidir. Bizlere çok enerji veriyorlar. Skorda geriye düştüğümüzde onlara ihtiyacımız var. Bu takıma elimden gelenin en iyisini vereceğim."