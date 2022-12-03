Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki sergiyi dolaşan futbolcular, konferans salonundaki söyleşide gençlerle bir araya geldi.

Yeşil-beyazlı takımın futbolcularından İbrahim Sehic, Endri Çekici, Guilherme Sitya, Amir Hadziahmetovic, Muhammed Demir, Soner Dikmen, Adil Demirbağ ve Cebrail Karayel, gençlerin sorularını yanıtladı.

Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi kapsamında düzenlenen "Takım Söyleşileri" ile futbolseverlerin dikkatini Türk futboluna çekmek, gençleri, ülke futbolunun kökleriyle buluşturmak ve kardeşlik duygusunu vurgulamak amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Kasım'da açılan Sergi, 3 Mayıs 2023'e kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ziyarete açık olacak.

Sergide, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İETT Futbol Takımı ve Erok Spor'da futbol oynadığı yıllara ait fotoğraflar ve gazete kupürlerinden Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası ve Süper Kupa ile FIFA 2002 Dünya Kupasında 3'üncü olan A Milli Futbol Takımı'nın kazandığı kupaya kadar birçok materyal yer alıyor.

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin 3 Mayıs 1972'de İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Santos maçı sonrası imzaladığı Fenerbahçe Başkanı Faruk Ilgaz ile çekilen fotoğrafı, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Şenol Güneş'in sporculuk ve teknik direktörlük dönemlerine ait fotoğraflar ve Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın forması, kramponu ve koltuk değnekleri de sergilenenler arasında bulunuyor.