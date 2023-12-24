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Spor
TRT HABER/TRT SPOR 24.12.2023 13:56

Konyaspor Kayserispor'u konuk ediyor

Trendyol Süper Ligi 18. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Mondihome Kayserispor konuk ediyor.

Konyaspor Kayserispor'u konuk ediyor

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

Konyaspor Kayserispor'u konuk ediyor

Ev sahibi ekip, bu sezon sıralamada istediği noktanın uzağında bulunuyor. 15 puanı olan Tümosan Konyaspor, düşme hattında bulunuyor. 3 maçtır galip gelemeyen yeşil beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak derin bir nefes almayı hedefliyor.

Mondihome Kayserispor ise iyi bir sezon geçiriyor. Hanesine 29 puan yazdırmayı başaran Recep Uçar'ın ekibi, hafta içinde Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Sarı kırmızılı ekip, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi planlıyor.

Stat: Konya Büyükşehir Stadı

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Hakan Yemişken

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