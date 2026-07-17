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Türkiye
AA 17.07.2026 01:17

FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 16 zanlı tutuklandı

İstanbul merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 16 zanlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 16 şüpheli tutuklandı, 6 zanlı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "Garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kartta yer alan "Emniyet Mahrem Analiz Raporu (EMAR)" kayıtları doğrultusunda, örgütün mahrem yapılanmaları içerisinde yer alan kişilerle irtibatları olan, Bank Asya'da hesap kaydı bulunan, şüpheli tarihlerde hesap hareketlerinde olağan dışı artış tespit edilen, ankesörlü/ardışık aranma kayıtları olan ve emniyet mahrem yapılanması içinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 25 şüpheli tespit edilmişti.

Bu kapsamda, 8'i aktif kamu görevlisi, 11'i özel sektör çalışanı ve 6'sı aktif SGK kaydı bulunmayan 25 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 zanlı gözaltına alınmıştı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

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