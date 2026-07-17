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Türkiye
AA 17.07.2026 00:06

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü polis aracıyla çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ehliyetsiz sürücü ile ihbara giden ekip aracının çarpıştığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü polis aracıyla çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerinin aracı ile Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde H.H.Y. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle, polis aracındaki İ.A. ve Ş.B. isimli polis memurları ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan incelemelerde otomobil sürücüsü H.H.Y'nin ehliyetsiz ve 0,82 promil alkollü olduğu belirlendi.

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