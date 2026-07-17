  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.07.2026 01:44

İzmir'de 89 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 89 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 89 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi Akvaryum Koyu mevkisinde kara üzerinde tespit edilen 1'i çocuk 61 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli de yakalandı.

Menderes ilçesi açıklarında ise hareket halindeki lastik bot Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Bottaki 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ETİKETLER
İzmir Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 16 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:29
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden vatandaşlarına "teyakkuzda olun, Irak'a seyahat etmeyin" uyarısı
01:19
FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 16 zanlı tutuklandı
00:37
Dünyanın en eski kehribarı keşfedildi: 385 milyon yıl öncesine ait yaşam izi
00:42
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 tutuklama
00:26
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü polis aracıyla çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
00:07
Yaşanabilir bölgedeki gezegende ilk kez atmosfer keşfedildi
Ev yangını ormanlık alana sıçradı
Ev yangını ormanlık alana sıçradı
FOTO FOKUS
Rekabet Kurumunun laboratuvarını ilk kez TRT Haber görüntüledi
Rekabet Kurumunun laboratuvarını ilk kez TRT Haber görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ