Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre merkez orta saha oyuncusu 24 yaşındaki Paz ile 2 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Paz için İstanbul'da düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Oğuz da yer aldı.

Oyuncu bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edildi.