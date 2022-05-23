Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konyaspor Bruno Paz'ı transfer etti
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Portekiz'in 2. Lig takımlarından Farense'de forma giyen Portekizli oyuncu Bruno Paz'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre merkez orta saha oyuncusu 24 yaşındaki Paz ile 2 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Paz için İstanbul'da düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Oğuz da yer aldı.
Oyuncu bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edildi.
Bruno Paz, İttifak Holding Konyaspor’umuzda...— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) May 23, 2022
https://t.co/0h7KCmXMYu pic.twitter.com/TStzsceXtp
Etiketler: Konyaspor Transfer Haberleri
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