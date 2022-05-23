İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 93 puanla zirvenin sahibi oldu. Son haftaya kadar Liverpool'la kıyasıya yarışan City, son 5 sezonda 4. lig zaferini yaşadı.

2016-2017 sezonunda göreve gelen Pep Guardiola, Manchester City'yi üst seviyeye çıkardı. İspanyol teknik adamın göreve gelmesinden önce 4 lig zaferi yaşayan City, kısa sürede bu sayıyı ikiye katlamayı başardı.

Son yıllarda Liverpool-Manchester City çekişmesinin yanı sıra, Jurgen Klopp - Guardiola mücadelesi de oldukça ilgi çekti.

Son 5 sezonda, ligdeki şampiyonluk yarışına ambargo koyan iki takım, bu sezonda da son haftaya birlikte girdi.

Manchester temsilcisi, 2017-2018 sezonundan bu yana ligde topladığı 459 puanla da zirveye çıktı. Jurgen Klopp'un Liverpool'u ise aynı dönemde 433 puanda kaldı.

"Oyuncularım şimdiden efsane oldu"

Şampiyon oldukları Aston Villa maçı sonrası konuşan Guardiola, Liverpool ile yarışmaktan gurur duyduğunu söyledi.

"Kariyerimde daha önce hiç Liverpool gibi bir rakibim olmamıştı. Bu durum bana gurur veriyor. Oyuncularım son 5 sezonda 4 şampiyonluk kazandı ve onlar şimdiden efsane olmuş durumda. Başardıklarımız kolay değil ve bunu yalnızca Sir Alex Ferguson'ın Manchester United'ı yapabilmişti."