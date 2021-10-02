Süper Lig'in namağlup takımı İttifak Holding Konyaspor, üst üste dördüncü beraberliğini aldı. Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden yeşil beyazlılar, 1 puanı son dakikalarda Awaziem'in kendi kalesine attığı golle kurtardı.

Konyaspor'un golünü 87. dakikada Awaziem kendi kalesine atarken, Alanyaspor'un golünü ise 49. dakikada Fatih Aksoy kaydetti.

Konyaspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıkarken, Alanyaspor'un yenilmezlik serisi 5 maça yükseldi. Bu sonuçla iki takım da 14 puana yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor'da 70. dakikada Efecan Karaca'nın attığı gol VAR kararıyla iptal edildi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Çekiçi'nin sert vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu son anda kornere çeldi.

6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Hassan'ın pasına hareketlenen Çekiçi'nin gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.

13. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan ortasında, Diedhiou topu kafayla Emre Akbaba'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, top kaleci Sehic'ten döndü.

29. dakikada Serdar Gürler'in kullandığı köşe vuruşunda, topa iyi yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.

43. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan ceza sahasına pasında, topa iyi yükselen Diedhiou'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada konuk ekip öne geçti. Emre Akbaba'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu. 0-1.

53. dakikada Mpoku'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler'in dar açıdan şutunda, top farklı şekilde auta gitti.

56. dakikada Çekiçi'nin kaleyi cepheden gören noktadan şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle kornere çeldi.

70. Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topla buluşan Fatih Aksoy'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten oyun alanına döndü. Ceza sahası içinde oluşan karambolden faydalanan Efecan Karaca topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonucu hakem Mert Güzenge, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

72. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında, Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 86. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Mpoku kullandığı serbest vuruşta topu Guilherme'ye verdi. Guilherme'nin ceza sahasına ortasında Awaziem, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 1-1

87. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında, Cikalleshi'nin kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesiyle direğe çarpan top oyun alanına döndü.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Mert Güzenge, Furkan Ürün, Mehmet Emin Tuğral

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 46 Mpoku), Hadziahmetovic, Çekiçi (Dk. 63 Rahmanovic), Serdar Gürler, Bytyqi (Dk. 82 Michalak), Ahmed Hassan (Dk. 46 Cikalleshi)

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Milunovic, Awaziem, Borja, Juanfran, Umut Güneş, Fatih Aksoy, Davidson (Dk. 79 Candeias), Emre Akbaba (Dk. 90+2 Efkan Bekiroğlu), Efecan Karaca, Diedhiou (Dk. 83 Babacar)

Goller: Dk. 48 Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 86 Awaziem (Kendi kalesine) (İttifak Holding Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 13 Milunovic, Dk. 73 Borja, Dk. 83 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 27 Hadziahmetovic, Dk. 90+3 Serdar Gürler (İttifak Holding Konyaspor)

İlhan Palut: Hedeflerimiz açısından rahatsız ediyor

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, iç sahada kazanmak istedikleri bir karşılaşmadan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Palut, maçın ilk yarısında her iki takımın da dengeli bir oyun sergilediğini ifade etti.

"İlk yarı, iki takımın birbirine üstünlük kurmadığı bir oyun oldu. İkinci yarı biz oyunu rakip sahaya yıkmaya ve baskılı oynama niyetiyle başladık ama ta ki duran toptan yediğimiz gole kadar. Ondan sonraki 10 dakika ise şaşkınlık ve yediğimiz golü toparlayamama süresi olarak geçti. Son 20 dakika uzatmayla beraber maçı geri çevirme adına tüm gayreti gösterdi takım. Maçın geneline baktığımız zaman dengeli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Son 20-25 dakikalık oyunda beraberliği yakaladık. Belki galibiyete de ulaşabilirdik. Alanyaspor da bugün mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadı. Onlar da çok iyi mücadele ettiler. Kazanmak istiyorduk. Sonuç olarak her ne kadar bugün yenilgisiz bir takımsak da galip gelememe periyodumuz uzadı. Bu da bizi hedeflerimiz açısından rahatsız ediyor."

Palut, milli maç arasına girildiğini hatırlatarak, "Son 1-2 haftada gördüğümüz eksiklerin üzerine gidip, tekrar daha iyi bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bülent Korkmaz: Verilmeyen golden sonra bir panikledik

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda çok net 4-5 pozisyon yakaladıklarını söyledi.

Korkmaz, Konyaspor'un kalecisi İbrahim Sehic'in çok iyi kurtarışlar yaptığını vurguladı.

"İlk yarıda özellikle 15. dakikadan sonra oyunun hakimi olduk. Pozisyonlara girdik. İstediğimiz pas opsiyonlarıyla beraber hücumda çoğalmayı bildik ama olmadı. İkinci yarı golle başladık ki özellikle duran topları üzerinde çok duruyoruz. Konyaspor'da maalesef o bölgede bizim zaafımızı yakaladı. Verilmeyen golden sonra bir panikledik. O panikleme olmasaydı buradan kazanarak giden takım olacaktık. Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin."