Altay Gaziantep'e konuk olacak
Gaziantep, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü Altay'ı konuk edecek.
Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Gaziantep-Altay müsabakasında hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.
Süper Lig'in ilk 7 haftasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 8 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Altay'ı yenerek 3 puan almayı hedefliyor.
Gaziantep, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Gaziantep'te Jefferson ve Olkowski sakatlığı nedeniyle Altay karşısında forma giyemeyecek.
Altay'da tek eksik
Ligde son 3 müsabakasında 9 puan çıkaran Altay, 8. haftaya 15 puan ve averajla 3. sırada girdi.
Gaziantep karşısında üst üste 4. galibiyetini almak için sahaya çıkacak siyah-beyazlı ekipte Martin Rodriguez'in sakatlığı bulunuyor.
Süper Lig'de ilk kez birbirlerine rakip olacak iki ekip en son 2018-2019'da TFF 1. Lig'de karşılaştı. O sezon İzmir'deki müsabaka 1-1 berabere biterken, Gaziantep'teki karşılaşmayı ise ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı.
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