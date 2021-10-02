Hatayspor Malatya deplasmanında
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Süper Lig'in 7 haftasında 2 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 6 puan toplayan Yeni Malatyaspor, Hatayspor'u yenerek 3 puan almayı hedefliyor.
Dört haftadır galibiyet hasreti çeken Yeni Malatyaspor, rakibini yenerek rahat bir nefes almak istiyor.
Hatayspor'da 2 eksik
Ligde 7 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Hatayspor, 13 puanla 6. sırada bulunuyor.
Hatayspor'da kart cezalısı Mame Diouf ile sakatlığı bulunan Isaac Sackey, takımda yer alamayacak.
Tedavisi tamamlanan Onur Ergün ile Simon Falette’nin oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak.
Atakaş Hatayspor bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak uçakla Malatya'ya gidecek.
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