Konya'da kazanan çıkmadı
Süper Lig'in 35. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor maçı 0-0 sona erdi.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı.
Bu sonucun ardından İttifak Holding Konyaspor 41, Hes Kablo Kayserispor ise 34 puana yükseldi.
Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Konyaspor 2-0 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
4. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi.
18. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasına iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
34. dakikada Sekidika'nın ceza sahası çizgisine yakın noktadan sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Skubic'in pasına hareketlenen Milosevic'in gelişine vurduğu top, yandan auta gitti.
65. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Milosevic'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
67. dakikada Pedro Henrique'nin ceza sahasına girmeden çektiği şutunda, kaleci Sehic topu güçlükle kornere gönderdi.
72. dakikada Milosevic'in ceza yayı yakınından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ali Şansalan, Kamil Çetin, Candaş Elbil
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 83 Rahmanovic), Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic (Dk. 89 Diomande), Bytyqi (Dk. 83 Shengelia), Cikalleshi (Dk. 70 Kravets)
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah, Avramovski, Lennon (Dk. 77 Ramazan Civelek), Muğdat Çelik (Dk. 77 Melih Okutan), Pedro Henrique (Dk. 87 Alibec), Luckassen (Dk. 63 Maglica)
Sarı kartlar: Dk. 49 Aziz Eraltay, Dk. 60 Luckassen, Dk. 84 Maglica (Hes Kablo Kayserispor)
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