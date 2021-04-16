Hertha Berlin'den yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Pal Dardai, antrenör Admir Hamzagic ve futbolculardan Dodi Lukebakio'nun ardından bir diğer oyuncu Marvin Plattenhardt'ın da Covid-19 testi pozitif çıktı.

Bu gelişme üzerine Charlottenburg-Wilmersdorf Sağlık Dairesinin önlemleri sertleştirdi. Tüm futbolcular, teknik kadro ve takımla yakın çalışanlar 14 günlük izolasyona alındı.

Bu uygulamanın sonucu olarak Hertha Berlin'in, Bundesliga'da Mainz 05, Freiburg ve Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşmaların ertelenmesi için Almanya Kulüpler Birliğine (DFL) başvuruda bulunuldu.