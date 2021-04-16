Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrüklü Emre Çolak'ın sözleşmesi feshedildi
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te futbolcu Emre Çolak'ın sözleşmesi feshedildi.
Emre Çolak, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"Kadro dışı olmama rağmen sözleşme teklifinde bulunan Fatih Karagümrük'e teşekkür ederek, karşılıklı anlaşıp fesih yoluna gitmeyi tercih ettik. İki taraf için de hayırlısı olsun."
29 yaşındaki oyuncu, verdiği bir röportajda şampiyonluk yarışının sorulması üzerine, "Yani şu an Beşiktaş bir tık önde görünüyor ama benim gönlüm Galatasaray'dan yana." ifadelerini kullandığı için kadro dışı bırakılmıştı.
Etiketler: Fatih Karagümrük
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