Sivasspor seriye 'devam' dedi
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi. Sivasspor yenilmezlik serisini 12 maça çıkarttı.
Karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 öne geçen başkent temsilcisi, üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleyi Demir Grup Sivasspor 3-2 kazandı.
Gençlerbirliği'nin gollerini 25. dakikada Diego Angelo ile 37. dakikada Mattias Johansson kaydetti.
Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Jorge Felixi 83. dakikada Olarenwaju Kayode ve 90+4. dakikada kendi kalesine Polomat ağlarla buluşturdu.
Öne geçtiği mücadeleyi kaybederek küme düşme hattından uzaklaşamayan Gençlerbirliği 31 puanda kaldı.
Yenilmezlik serisini 12 maça çıkartan Sivasspor ise 50 puana yükseldi.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
24. dakikada Gençlerbirliği'nin etkili atağında Soner Dikmen'in pasıyla ceza sahasına giren Sandro Lima'nın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle kornere çeldi.
GOL - 25. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, sağ kanattan Daniel Candeias'ın kullandığı köşe vuruşuna altıpas yakınında iyi yükselen Diego kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.
GOL - 37. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Gençlerbirliği'nde sağ kanattan rakip sahanın ortasında topla buluşan Johansson, etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlarla buluşturdu. 2-0.
Maçın ilk yarısını Gençlerbirliği 2-0 önde bitirdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 78. dakikada Sivasspor farkı bire indirdi. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan ortasında altıpas noktasında topa iyi yükselen Jorge Felix meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1.
GOL - 83. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Gradel'in sol kanattan kaleye doğru yaptığı ortasına ön direkte yatarak uzanan Kayode, topu filelere gönderdi. 2-2.
GOL - 90+3. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahasının sağında topla buluşan Kone'nin yerden kale içine doğru attığı şuta, Gençlerbirliği'nden Polomat ters bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2
Karşılaşmayı Sivasspor 3-2 kazandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Bozdoğan, Osman Gökhan Bilir
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim Pehlivan, Diego, Polomat, Soner Dikmen, Piris da Motta, Sefa Yılmaz (Dk. 86 Sio), Stancu, Candeias (Dk. 86 Ayite), Sandro Lima (Dk. 75 Murat Yıldırım)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 67 Kone), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 46 Jorge Felix), Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın (Dk. 46 Claudemir), Fajr, Gradel (Dk. 90+3 Ninga), Yatabare (Dk. 46 Kayode)
Goller: Dk. 25 Diego, Dk. 37 Johansson, Dk. 90+3 Polomat (Kendi kalesine) (Gençlerbirliği), Dk. 78 Jorge Felix, Dk. 83 Kayode (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Robin Yalçın, Dk. 45 Gradel, Dk. 50 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 56 Johansson, Dk. 89 Polamat (Gençlerbirliği)
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