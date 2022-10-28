Konferans Ligi'nde 5. hafta sonuçları
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 5. hafta maçları sona erdi. Temsilcilerimizden Sivasspor, Cluj'u 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Başakşehir ise Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 5. hafta maçları oynandı.
Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, Cluj'u 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.
Bir başka temsilcimiz Medipol Başakşehir ise Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu.
Beşinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Fiorentina (İtalya)-Medipol Başakşehir (Türkiye): 2-1
Anderlecht (Belçika)-FCSB (Romanya): 2-2
Villarreal (İspanya)-Hapoel Beer Sheva (İsrail): 2-2
Austria Wien (Avusturya)-Lech Poznan (Polonya): 1-1
Slovacko (Çekya)-Köln (Almanya): (Yarıda Kaldı)
Nice (Fransa)-Partizan (Sırbistan): 2-1
Vaduz (Lihtenştayn)-AZ Alkmaar (Hollanda): 1-2
Hearts (İskoçya)-RFS (Letonya): 2-1
West Ham United (İngiltere)-Silkeborg (Danimarka): 1-0
Dnipro (Ukrayna)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
Molde (Norveç)-Djurgarden (İsveç): 2-3
Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Gent (Belçika): 1-1
Ballkani (Kosova)-Slavia Prag (Çekya): 0-1
Demir Grup Sivasspor (Türkiye)-CFR Cluj (Romanya): 3-0
Basel (İsviçre)-Zalgiris (Litvanya): 2-2
Slovan Bratislava (Slovakya)-Pyunik (Ermenistan): 2-1
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