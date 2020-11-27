Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 21:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaelispor'da 5 futbolcu pozitif
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'da 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcu, teknik ekip ve personele bugün uygulanan Covid-19 testlerinde 5 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.
Oyuncuların tedavi, takip ve izolasyon süreçleri başlatıldı.
Kamuoyuna Duyurulur; pic.twitter.com/vy56GSXjrm— Kocaelispor Kulübü (@Kocaelispor_) November 27, 2020
Etiketler: Koronavirüs
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