Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 20:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Göztepe'de 2 koronavirüs vakası
Göztepe'de 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, rutin Covid-19 testlerinde 2 futbolcunun testleri pozitif çıktı. Bu oyuncular ev izolasyonuna alındı ve tedavilerine başlandı.
Sarı-kırmızılı ekipte Covid-19 teşhisi konulan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.
Kamuoyunun Bilgisine#Göztepe pic.twitter.com/Gd8I1gpzwk— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) November 27, 2020
Etiketler: Son Dakika Göztepe Koronavirüs
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