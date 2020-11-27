Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 21:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beşiktaş'ta derbi öncesi koronavirüs vakası
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Beşiktaş, Ajdin Hasic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol takımına 29 Kasım Pazar günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe karşılaşması için rutin Covid-19 testlerinin yapıldı.
"Yapılan testler neticesinde, daha önce testi pozitif sonuçlanmış, TFF Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde iki adet testte negatif sonuç alınan futbolcumuz Ajdin Hasic'te yeniden pozitif bulguya rastlanırken diğer testlerde negatif sonuç elde edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz Ajdin Hasic'in takip ve izolasyonuna ilgili protokoller gereğince derhal başlanmıştır."
Futbol Takımımıza Uygulanan Covid-19 PCR Testi Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 27, 2020
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Etiketler: Beşiktaş Fenerbahçe Koronavirüs Son Dakika
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