Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonun açılış töreni gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, ralliye katılım sağlayan sporculara kazasız bir yarış dileklerinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

17-18 Eylül tarihlerinde İzmit, Kandıra ve Derince'de 8 etapta yapılacak yarışlarda 70 otomobil ve 140 sporcu mücadele edecek.

İki gün boyunca devam edecek olan 39. Kocaeli Rallisi, pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.