Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Kobe Bryant'ın hatıraları açık artırmada satılacak
Los Angeles'ta yaşadığı trajik helikopter kazasıyla yaşamını yitiren Kobe Bryant'ın hatıraları açık arttırmada satılacak.
Zamansız ölümüyle tüm dünya spor camiasını yasa boğan Kobe Bryant'ın hatıraları açık artırmada görücüye çıkacak.
Amerika Birleşik Devletler'inde bulunan Kentucky'li bir koleksiyoncu Kobe'nin ölümünden önce planladığı açık arttırmayı iptal etmedi.
Kaliforniya'da yapılacak olan müzayedede Kara Mamba'nın Hollywood Bulvarı'nda bıraktığı el izlerinin kopyasından, Lakers'ta giydiği formasına kadar birçok ürün yer alacak.
21 Mayıs'ta yapılacak olan açık arttırmaya büyük ilgi bekleniyor.
Kobe'nin 2000 yılında giydiği kol bandının sadece 10 bin ile 20 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.
Etiketler: Kobe BryantSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 15:11
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