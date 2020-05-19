Zamansız ölümüyle tüm dünya spor camiasını yasa boğan Kobe Bryant'ın hatıraları açık artırmada görücüye çıkacak.

Amerika Birleşik Devletler'inde bulunan Kentucky'li bir koleksiyoncu Kobe'nin ölümünden önce planladığı açık arttırmayı iptal etmedi.

Kaliforniya'da yapılacak olan müzayedede Kara Mamba'nın Hollywood Bulvarı'nda bıraktığı el izlerinin kopyasından, Lakers'ta giydiği formasına kadar birçok ürün yer alacak.

21 Mayıs'ta yapılacak olan açık arttırmaya büyük ilgi bekleniyor.

Kobe'nin 2000 yılında giydiği kol bandının sadece 10 bin ile 20 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.