Çok Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 18.05.2023 21:00

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Fatih Terim ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, antrenör gelişim seminerine katılmak üzere ülkeye gelen teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Fatih Terim ile görüştü

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) işbirliğinde düzenlenen Süleyman Göktaş Antrenör Gelişim Semineri'nin açılış törenine katılan Tatar, bu program için Ada'ya gelen teknik direktör Terim ile bir araya geldi.

Görüşmede KKTC'ye uygulanan spor ambargo ve izolasyonlar masaya yatırıldı.

Tatar, ülkesine uygulanan çağ dışı ambargoların kaldırılmasına yönelik çabaların süreceğine ilişkin görüşlerini aktardı.

ETİKETLER
KKTC Ersin Tatar Fatih Terim
Sıradaki Haber
Fenerbahçe-Trabzonspor maçından notlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:59
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
21:49
ABD Yüksek Mahkemesi Twitter ve Google'ı haklı buldu
21:42
Popocatepetl Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle okulları tatil edildi
21:17
Malatya'da depremzedeler konteyner ya da kiralık evlere yerleştirilecek
21:10
Türkiye'den Mescid-i Aksa'daki baskınlara kınama
21:01
Özbekistan-Kazakistan ortak askeri tatbikatı yapıldı
Meclis yeni milletvekillerini bekliyor
Meclis yeni milletvekillerini bekliyor
FOTO FOKUS
Kahramanmaraş'ta barajların doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı
Kahramanmaraş'ta barajların doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ