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Spor
AA 18.05.2023 20:25

Fenerbahçe-Trabzonspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, son oynadıkları Bitexen Giresunspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçından notlar
[Fotograf: AA]

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Giresunspor maçında ilk 11'de başlattığı isimlerden İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ı yedek soyundurdu.

Deneyimli çalıştırıcı, orta sahadaki bu isimlerin yerine ise Willian Arao ve Miha Zajc'a ilk 11'de görev verdi.

Kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Jesus, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Luan Peres'i oynattı. Orta ikilide Willian Arao ve Miha Zajc'a forma veren 69 yaşındaki Jesus, kanatları ise Arda Güler ile Diego Rossi'ye emanet etti. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Michy Batshuayi ile Enner Valencia'yı oynattı.

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Gustavo Henrique, Jayden Oosterwolde, Emre Mor, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Joao Pedro ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.

Fenerbahçe'nin rakibi Trabzonspor
Fenerbahçe'nin rakibi Trabzonspor

4 eksik

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, zorlu müsabakada forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra Serdar Aziz, Ezgjan Alioski ve Nazım Sangare de teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı.

Tribünlerde boşluklar dikkati çekti

Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Sezon boyunca tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, bu maçta ise tribünlerde yer yer boşluklar bıraktı.

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