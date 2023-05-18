Fenerbahçe şampiyonluk yarışından kopmadı

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

Zirve yarışında kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını beşte tuttu. Sarı lacivetliler bu sezon ilk derbi karşılaşmasını da kazanmış oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada Batshuayi, 58. dakikada Peres ile 71. dakikada Valencia filelerle buluşturdu.

Trabzonspor'un tek golünü ise 80. dakikada penaltıdan Trezeguet kaydetti.

Ligde son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyonlık umudunu korudu.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ligdeki 22. galibiyetini alarak 71 puana yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

Trabzonspor deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmadı

Ligdeki 12. yenilgisini alan Trbzonspor ise 48 puanda kaldı. Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 229 günlük dış sahadaki galibiyet hasretine de son veremedi.

En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra ligde oynadığı 9 dış saha maçında 7 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

2023'te oynadığı dış saha maçlarında hiç galip gelemeyen Karadeniz ekibi, bu süreçte VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1, Corendon Alanyaspor'a 5-0, Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Arabam.com Konyaspor'a 2-1, Kasımpaşa'ya 2-0, Demir Grup Sivasspor'a 4-1 kaybetti.

Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde deplasmanda sadece ligden çekilen Gaziantep FK karşısında hükmen galip sayılması sonucu 3 puan elde etti.

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Trazonspor 2-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ - Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 11. dakikada golü buldu. Rakibini çalımla ekarte eden Arda Güler'in sağ çaprazdan gönderdiği ara pasla ceza alanı içinde topla buluşan Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

28. dakikada sol çizgiden topu taşıyan Rossi, ceza sahasına ortaladı. Topa iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

31. dakikada sağ çaprazdan Visca'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Hamsik'in uzak kale direğine çektiği şutta, top yandan az farkla auta gitti.

33. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Zajc, sol kenardan topu yerden sert şekilde ceza sahasına gönderdi. Uzak direkte topa yetişen Valencia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciye çarparak kornere çıktı.

[Fotoğraf: AA]

36. dakikada Hamsik'ten aldığı topu Umut Bozok, sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdi. Meşin yuvarlak uzak köşede bekleyen Larsen'in önüne geldi. Bu oyuncunun sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

38. dakikada Batshuayi'nin pasında ceza sahası yayı önünde topla buluşan Rossi'nin plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada Diego Rossi’nin pasında ceza sahası içi solunda topu alan Enner Valencia’nin ayak içiyle vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada Arda Güler’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Samet Akaydin’in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere gönderdi.

57. dakikada Arda Güler’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Michy Batshuayi’nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi, defans kornere attı.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 58. dakikada Miha Zajc’ın topla ilerleyip ceza yayı yakınında verdiği pasta ceza sahası içi solunda topla buluşan Luan Peres’in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

65. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Trezeguet’in vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

GOL - 72. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Enner Valencia’nın topu düzeltip, rakibini geçerek uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

74. dakikada savunmadan seken topu alan Gbamin’in’in ceza yayının sağ tarafından sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı çeldi.

78. dakikada Samet Akaydin’in geri pasında topu alan kaleci İrfan Can Eğribayat’ın hatalı pasında top Maxi Gomez’de kaldı. Gomez’in ceza sahası içi sağından müsait pozisyonda vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

[Fotoğraf: AA]

TRABZONSPOR PENALTI KAZANDI - 79. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Ferdi Kadıoğlu’nun Trezeguet’ye müdahalesi sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 80. dakikada penaltıda topun başına geçen Trezeguet meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat’ın sağından ağlara gönderdi. 3-1

90+4. dakikada Trezeguet'in ceza yayının solundan uzak köşeye plase vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadeleyi Fenerbahçe 3-1 kazandı.

Stat: Ülker

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Süleyman Özay.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Peres, Arao (Dk. 83 Crespo), Zajc (Dk. 73 İsmail Yüksek), Arda Güler, Rossi (Dk. 90+5 Mert Hakan Yandaş), Valencia (Dk. 72 King), Batshuayi (Dk. 83 Emre Mor).

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 62 Gbamin), Siopis, Hamsik (Dk. 62 Bardhi), Abdülkadir Ömür (Dk. 62 Gomez), Visca (Dk. 73 Arif Boşluk), Umut Bozok (Dk. 62 Trezeguet).

Goller: Dk. 11 Batshuayi, Dk. 58 Peres, Dk. 71 Valencia (Fenerbahçe) Dk. 80 Trezeguet (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 67 Eren Elmalı, Dk. 90 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)