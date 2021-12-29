Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 19:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
KKTC bayrağını Antarktika'nın zirvesine dikti
Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını Antarktika'nın zirvesine dikti.
Kıbrıs Türkü Birkan Uzun, dünyanın 7 kıtasının en yüksek noktalarına çıkma hedefinin beşinci ayağını başarıyla tamamladı.
4 bin 892 metre yüksekliği ile Antarktika'nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı'nın zirvesine ulaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını dalgalandırdı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından Birkan Uzun'u tebrik etti.
"Kıbrıslı bir Türk olarak gururumuz büyük. Birkan'ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."
Etiketler: KKTC Antarktika
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