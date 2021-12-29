Kıbrıs Türkü Birkan Uzun, dünyanın 7 kıtasının en yüksek noktalarına çıkma hedefinin beşinci ayağını başarıyla tamamladı.

4 bin 892 metre yüksekliği ile Antarktika'nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı'nın zirvesine ulaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını dalgalandırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından Birkan Uzun'u tebrik etti.

"Kıbrıslı bir Türk olarak gururumuz büyük. Birkan'ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."