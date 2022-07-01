Kırkpınar öncesi Balıkesir'de son antrenmanına çıkan Tuğrul Kürdemir burada kispetini kaybetti.

Balıkesirli sporcu, kispeti olmamasına rağmen kot pantolonunu ters çevirerek giydi bu şekilde Er Meydanı'nda güreş tutmak istediğini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Tuğrul Kürdemir, rakibi Muhammed Kerem Yıldırım ile yaptığı yaklaşık 10 dakikalık müsabaka sonunda yenildi.

Genç sporcu, kamp yerinde kispetini kaybettiğini söyledi. Pantolonla da olsa Er Meydanı'na çıktığını anlatan Tuğrul, rakibine yenildiği için üzgün olduğunu kaydetti.