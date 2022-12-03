Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca Balıkesir'de düzenlenen "Türkiye Yağlı Güreş Çalıştayı"na katıldı.

Recep Gürkan, burada yaptığı konuşmada, federasyonun yağlı güreşe önemli desteklerde bulunacağına inandığını ve bu yöndeki çalışmalara destek vereceklerini belirtti.

Zembili eline alan herkesin yağlı güreşlere katılmaması gerektiğini ifade eden Gürkan, bunun maliyetleri arttırıp dereceye giren pehlivanlara verilen ödülleri de etkilediğini ifade etti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni düzenleyen belediye başkanı olarak başpehlivana 50 ya da 100 bin lira ödül vermeyi onuruna yediremediğini ve bunun giderlerden kaynaklandığını anlatan Gürkan, "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin başpehlivanına Edirne Belediyesi olarak 1 milyon lira ödül vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Çalıştaya, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kırkpınar Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, yağlı güreş düzenleyen belediyelerin başkanları, başpehlivanlar, hakemler ve cazgırlar katıldı.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz 2023 tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek.