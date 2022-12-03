Özgür Yıldız, 21 yaşında yüzmeye karar vererek İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursa katılırken, yaklaşık 2 yıl antrenör Anıl Bulut ile çalışarak kendisini geliştirdi.

31 yaşındaki sporcu, daha sonra katıldığı il genelindeki yarışmalarda ve Türkiye şampiyonalarında 8 yılda 50 madalya kazandı.

Tekirdağ Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdüren Yıldız, gelecek yıl düzenlenecek şampiyonalarda dereceye girerek Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Milli Takımı'na girebilmeyi amaçlıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Yüzmek bana mutlu ve huzurlu hissettiriyor"

Özgür Yıldız, yüzmeyi çok sevdiğini ve daha fazla madalya kazanmak için çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 10 yıl önce başladığı yüzmeyi hiç bırakmadığını ifade eden Yıldız, "Yüzmeye başladıktan sonra, Anıl Hoca'mla çalışmaya devam ettim. Bana eğitim veriyor. Yarışmalara katılmak için farklı şehirlere gittik. Katıldığım yarışlarda madalyalar kazandım. Şimdi 50 madalyam oldu. 2023 yılında milli yarışlara katılmak istiyorum. Yüzmek beni mutlu ve huzurlu hissettiriyor. Annemi ve hocamı dinleyerek başarılı olacağımı düşünüyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Gelecek yıl milli takımla da madalya kazanmasını bekliyoruz"

Yüzme antrenörü Anıl Bulut da Özgür'ün yüzmeye başladıktan sonra sürekli gelişim gösterdiğini dile getirdi.

Bu branşın özel çocukların hayatında çok güzel değişiklikler yaptığını anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Özgür, yüzme konusunda gayet iyi. Özel sporcular Türkiye şampiyonlarına katıldı. Katıldığı yarışmalarda madalyalar kazandı. Özgür'ün böyle başarılı bir sporcu olmasını bekliyordum. Başladıktan sonra yüzmesinin gayet iyi olduğunu anlamıştık. Çalışmalarına aksatmadan devam ederse, gelecek yıl milli takımla da madalya kazanmasını bekliyoruz."