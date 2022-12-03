Katar Proje ve Kültürel Miras Yüksek Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, FIFA Dünya Kupası için Katar'a gelen taraftarların ülkeye giriş izni niteliğindeki "Hayya" kart uygulamasına getirilen yeni özelliğe ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Hayya karta getirilen yeni özellik, dünyanın her yerinden taraftarların maçlar için bilet almaya gerek kalmadan Katar'a girişine, Dünya Kupası atmosferinin tadını çıkarmasına olanak tanıyor" ifadelerine yer verildi.

Taraftarların ikamet edecekleri yeri belirterek 500 Katar riyali giriş ücretini ödeyip ülkeye girebileceği kaydedilen açıklamada, ülkeye giriş için gerekli Hayya kart uygulaması şartının ise devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, maç bileti olanlar ile 12 yaş ve altı çocukların söz konusu giriş ücretinden muaf olduğu belirtildi.

2022 FIFA Dünya Kupası için bu açıklama (2 Aralık) öncesinde Katar'a girişlerde Hayya kart uygulamasının yanı sıra maç bileti almış olma zorunluluğu da aranıyordu.

2022 FIFA Dünya Kupası süresince Katar'a giriş vizesi niteliğini de taşıyan Hayya kart uygulaması, maç biletine ek olarak stadyumlara giriş şartları arasında yer alıyor. Hayya kart sahipleri ayrıca ülkedeki toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanıp, Doha'daki FIFA Festivali etkinliklerine de katılabiliyor.