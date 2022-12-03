Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 00:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Aboubakar Brezilya'yı yıktı
2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunu garantileyen Brezilya, G Grubu'ndaki son maçında Kamerun'a 1-0 yenildi.
Brezilya ile Kamerun Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Kamerun, Aboubakar'ın attığı golle 1-0 kazandı. Gol sevinci sırasında formasını çıkaran Kamerunlu futbolcu ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.
GOOOLL! | Aboubakar Brezilya'ya da attı! Nefis bir kafa vuruşu! Klasını bir kez daha gösterdi! ⚽— TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022
???? Golü attı, formayı çıkardı, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.#CMR | #Qatar2022 pic.twitter.com/U58ZeFgeme
Sahadan galibiyetle ayrılan Kamerun 4 puanla 3. sırada kaldı ve Dünya Kupası'na veda etti. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen lider Brezilya ise 6 puanda kaldı.
Etiketler: Brezilya Dünya Kupası Kamerun
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