Brezilya ile Kamerun Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Kamerun, Aboubakar'ın attığı golle 1-0 kazandı. Gol sevinci sırasında formasını çıkaran Kamerunlu futbolcu ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

GOOOLL! | Aboubakar Brezilya'ya da attı! Nefis bir kafa vuruşu! Klasını bir kez daha gösterdi! ⚽



???? Golü attı, formayı çıkardı, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.#CMR | #Qatar2022 pic.twitter.com/U58ZeFgeme — TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022

Sahadan galibiyetle ayrılan Kamerun 4 puanla 3. sırada kaldı ve Dünya Kupası'na veda etti. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen lider Brezilya ise 6 puanda kaldı.