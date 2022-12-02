Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 20:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Uruguay'a galibiyet yetmedi
[Fotograf: Reuters]
2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu'ndaki 3. ve son maçta Uruguay, Gana'yı 2-0 yenmesine rağmen turnuvaya veda etti.
Al Janoub Stadı'nda oynanan mücadelede Uruguay'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 32. dakikalarda Giorgian De Arrascaeta'dan geldi.
Bu sonucun ardından maçı 2-0 kazanan Uruguay, Güney Kore'nin de Portekiz'i 2-1 yenmesiyle turnuvaya veda etti.
Etiketler: Dünya Kupası
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