Al Janoub Stadı'nda oynanan mücadelede Uruguay'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 32. dakikalarda Giorgian De Arrascaeta'dan geldi.

Bu sonucun ardından maçı 2-0 kazanan Uruguay, Güney Kore'nin de Portekiz'i 2-1 yenmesiyle turnuvaya veda etti.