Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Icardi'nin adalesinde kas hasarı ve zorlanma tespit edildi
Galatasaray Kulübü, Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemizde çekilen MR’ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.Icardi'nin adalesinde kas hasarı ve zorlanma tespit edildi
Etiketler: Galatasaray
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