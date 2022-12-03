974 Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetti. TRT SPOR, TRT İZLE ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanan karşılaşma gol düellosuna sahne oldu.

Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Sırbistan'ı 3-2 yendi ve 6 puanla grup ikincisi oldu. İsviçre dev organizasyonda tur biletini cebine koyarken, grubu bir puanla son sırada tamamlayan Sırbistan kupaya veda etti.

Sırbistan maça; V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic; Tadic; Vlahovic, Mitrovic 11'iyle başladı.

İsviçre ise sahaya; Kobel, Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow, Vargas, Embolo ilk 11'iyle çıktı.

İsviçre, Xherdan Shaqiri'nin 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Sırbistan bu gole 26'da Aleksandar Mitrovic ile yanıt verdi ve skora denge geldi. 35'te sahneye Juventuslu yıldız Dusan Vlahovic çıktı ve takımını İsviçre karşısında 2-1 öne geçirdi.

İsviçre, 44. dakikada Breel Embolo'nun kaydettiği golle eşitliği yakaladı: 2-2.

Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

????⚽ GOOLL! | İsviçre ikinci yarıya golle başladı! Mükemmel paslaşmalar ve son vuruş Freuler'den! pic.twitter.com/D83PPBIQtf — TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022

İkinci yarıya da hızlı başlayan Murat Yakın'ın öğrencileri, 48'de Remo Marco Freuler'in golüyle yeniden öne geçti: 3-2.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca İsviçre, Sırbistan'ı 3-2 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı. Sırbistan ise 1 puanla turnuvanın dışında kaldı.