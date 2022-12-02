Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 22:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
İstanbul derbisi Eyüpspor'un
Spor Toto 1. Lig'de 16. haftanın açılış maçında lider Eyüpspor sahasında Tuzlaspor'u 2-0 yendi.
Eyüp Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 4. dakikada Okwuchukwu Ezeh ve 65'te Ryan Babel kaydetti.
Bu sonucun ardından lider Eyüpspor puanını 37'ye yükseltirken Tuzlaspor 16 puanda kaldı.
Etiketler: TFF 1. Lig
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