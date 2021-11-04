Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kerem Özmen, gümüş madalyayı garantiledi
[Fotoğraf: AA]
Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kilo yarı final maçında İskoç rakibi Reese Lynch'i yenerek finale yükselen Kerem Özmen, gümüş madalyayı garantiledi.
Kerem Özmen finalde!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) November 4, 2021
Kerem Özmen, Dünya Boks Şampiyonası'nda rakibi Reese Lynch'i mağlup ederek finale yükseldi.
Sonu altın olsun! pic.twitter.com/Ch7YUk0f84
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