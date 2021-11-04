Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eda Tekin'den bronz madalya
[Fotoğraf: AA]
Milli sporcu Eda Tekin, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, 55 kiloda Eda Tekin, Kazak rakibi Ainur Ashimova'yı 6-5 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Çeyrek finalde Azerbaycanlı Elnura Mammadova yenen Eda, Rumen Andreea Beatrice Ana'ya yarı finalde mağlup olmuştu.
Etiketler: Avrupa Güreş Şampiyonası
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