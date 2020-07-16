Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Kenan Sipahi Fenerbahçe Beko'da
Fenerbahçe Beko, kariyerini İspanya'nın Real Betis takımında sürdüren Kenan Sipahi ile anlaştı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, oyun kurucu bölgesine önemli bir yerli takviye gerçekleştirdi.
Sarı-Lacivertliler, İspanya'nın Real Betis takımında oynayan eski oyuncusu Kenan Sipahi'yi transfer etti.
Kenan, geçtiğimiz sezon Real Betis ile ligde 7.3 sayı, 2.3 ribaund, 3.5 de asist ortalamalarıyla oynamıştı.
Etiketler: Fenerbahçe Beko Kenan SipahiSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 18:32
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