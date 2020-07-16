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ABD'li sprintera doping ihlalinden 18 ay men cezası
[Fotoğraf: AA]
ABD'li kadın sprinter Deajah Stevens, doping ihlali gerekçesiyle spordan 18 ay men edildi.
Atletizmde Dürüstlük Biriminin (AIU) sosyal paylaşım sitesi hesabından yapılan açıklamada, doping testlerine girmediği gerekçesiyle 25 yaşındaki Stevens'ın spordan 18 ay men cezası aldığı belirtildi.
ABD'yi 2016 Rio Olimpiyatları'nda 200 metre finalinde temsil eden Stevens, cezası nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışamayacak.
Etiketler: Deajah Stevens doping cezasıSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 18:26
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