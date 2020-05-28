Sezona istediği gibi başlayamayan, 26 yaşındaki hücumcu, yaşadığı sakatlıklar sebebi ile tam 14 karşılaşma kaçırdı.

Bundesliga'nın 9. haftasında akciğer iltihabı nedeniyle sahalardan uzak kalan Kenan Karaman, 23. haftaya kadar forma giyemedi. Milli futbolcu, 24. haftada oynanan Herhta Berlin mücadelesiyle yükselişe geçti.

Kenan Karaman, Bundesliga'da çıktığı son 5 maçta rakip kaleyi 10 kez yokladı, bu şutların 7'sinde isabet buldu.

Bu süreçte rakip ağları da 5 kez sarsan Kenan, takımı Fortuna Düsseldorf'un kümede kalma mücadelesine önemli katkı sağladı.