Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Kenan Karaman fırtına gibi döndü
Kenan Karaman, Bundesliga'da fırtına gibi esiyor. Milli futbolcu Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı son 5 maçta 5 gol atmayı başardı.
Sezona istediği gibi başlayamayan, 26 yaşındaki hücumcu, yaşadığı sakatlıklar sebebi ile tam 14 karşılaşma kaçırdı.
Bundesliga'nın 9. haftasında akciğer iltihabı nedeniyle sahalardan uzak kalan Kenan Karaman, 23. haftaya kadar forma giyemedi. Milli futbolcu, 24. haftada oynanan Herhta Berlin mücadelesiyle yükselişe geçti.
Kenan Karaman, Bundesliga'da çıktığı son 5 maçta rakip kaleyi 10 kez yokladı, bu şutların 7'sinde isabet buldu.
Bu süreçte rakip ağları da 5 kez sarsan Kenan, takımı Fortuna Düsseldorf'un kümede kalma mücadelesine önemli katkı sağladı.
Etiketler: Kenan Karaman Bundesliga Fortuna DüsseldorfSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 19:19
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