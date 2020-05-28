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Macaristan 1. Ligi'ndeki maçlara seyirci izni
Macaristan'da geçen hafta tekrar başlayan 1. Futbol Ligi maçlarında seyirci girişine de izin verilecek.
Alınan karara göre, açık alanda düzenlenen müsabakalarda organizatörlerin gerekli önlemleri alması durumunda seyircilerin girişine müsaade edilecek.
Önlemler kapsamında, seyircilerin aralarında en az 1,5 metre mesafe bırakılacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle 14 Mart'ta askıya alınan Macaristan 1. Futbol Ligi'nde sezon 23 Mayıs'ta tekrar başlamıştı.
Etiketler: Macaristan 1. Futbol LigiSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 19:05
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