RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Yukatel Kayserispor'un 35 puanı var. Çağdaş Atan'ın ekibi, yakaladığı iyi grafiği devam ettirmek istiyor.

Sarı kırmızılılar, son 3 lig müsabakasında İstanbulspor, Medipol Başakşehir ve Bitexen Giresunspor'u yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen Fenerbahçe ise kritik virajı kayıpsız dönerek şampiyonluk yarışına devam etmeyi hedefliyor.

22 haftada 48 puan toplayan Fenerbahçe, son 5 maçında mağlubiyet yaşamadı. Jorge Jesus’un öğrencileri, bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve 13 puan topladı.

İki takım arasında, ligin ilk yarısı oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1’den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar.

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Kolovetsios, Carole, Arif Kocaman, Ali Karimi, Kemen, Gökhan Sazdağı, Campanharo, Cardoso, Mane, Thiam.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Samet Akaydin, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Lincoln, Crespo, Rossi, Valencia, King.