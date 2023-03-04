Kayserispor'un rakibi Fenerbahçe
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
Yukatel Kayserispor'un 35 puanı var. Çağdaş Atan'ın ekibi, yakaladığı iyi grafiği devam ettirmek istiyor.
Sarı kırmızılılar, son 3 lig müsabakasında İstanbulspor, Medipol Başakşehir ve Bitexen Giresunspor'u yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen Fenerbahçe ise kritik virajı kayıpsız dönerek şampiyonluk yarışına devam etmeyi hedefliyor.
22 haftada 48 puan toplayan Fenerbahçe, son 5 maçında mağlubiyet yaşamadı. Jorge Jesus’un öğrencileri, bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve 13 puan topladı.
İki takım arasında, ligin ilk yarısı oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1’den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar.
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Kolovetsios, Carole, Arif Kocaman, Ali Karimi, Kemen, Gökhan Sazdağı, Campanharo, Cardoso, Mane, Thiam.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Samet Akaydin, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Lincoln, Crespo, Rossi, Valencia, King.
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