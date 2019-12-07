Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki olağanüstü kongrede, mevcut yönetim mali ve idari yönden ibra edildi.

Tek liste halinde gidilen kongrede mevcut başkan Gözbaşı ve yönetim kurulu, oy birliğiyle göreve seçildi.

"Küme düşerse de bu benim sorumluluğumda değil"

Gözbaşı, burada yaptığı konuşmada, İstikbal Mobilya Kayserispor'un ligin son sırasında yer aldığını ve bir an önce çalışmalara başlayıp, takımı bulunduğu durumdan çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Mücadeleci biri olduğunu ve görevi inanarak üstlendiğini belirten Gözbaşı, "Takımımız ligin sonunda olmasaydı, başkanlığı bana bırakmazlardı. Bunu açıkça söyledim, söylemeye devam edeceğim. Küme düşerse de bu benim sorumluluğumda değil. Ben elimden geleni yapacağım. Çok mücadeleci olduğum zaten bilinir. İki hafta içerisinde gecemi gündüzüme kattım. 4 oyuncuyla yollarımızı ayırarak 1 milyon dolar zarardan kar ettik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki birçok kulübün mali sorunlar yaşadığına vurgu yapan Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Kulüplerin sorunlarını çözmek için öncelikle cari açıkları kapatmak gerekiyor. Futbolculara dövizle borçlandığımız sürece bu açık kapanmaz. Onursal başkanımız Mehmet Özhaseki'nin bağımsız denetçilerce denetim yapılması teklifi, beni çok mutlu etti. Çünkü ben hiçbir kavganın, çekişmenin ortasında kalmak istemiyorum. Ben sadece kulübün başarısı için mücadele etmek istiyorum."

Kaynak: AA