Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hayatta Beşiktaş Radyosu'na açıklamalarda bulundu.

Taraftar ve camia olarak kenetlenmek zorunda olduklarını dile getiren Çebi," Beşiktaş taraftarı ve camiası benim yanımda duramazsa dizlerimin üzerine çökerim. Buradan hep birlikte çıkacağız. 15 gün sonrasını, 2 ay sonrasını düşünüyorum ve geriliyorum. Gelirlerin tamamı bankalara temlikli. Kasamıza gelen 1 lira para yok" dedi.

"Takımı desteklesinler, formalarını alsınlar"

Çebi, yeni bir finans formülü aradıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yöneticilerimizin katkılarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu yoldan beraber çıkacağız. UEFA'ya gidememekse gidememek. Acı ama gerçek.

Ben popülist konuşmuyorum. Kötüyü de düşünmek ve hazırlıklı olmak lazım. Taraftarların seslerine ve paralarına ihtiyacım var. Takımı desteklesinler, formalarını alsınlar."

"TFF transfer izni vermedi"

Bir santrfor ve orta saha olmak üzere 2 oyuncu transfer etmeyi düşündüklerini anlatan Çebi, "TFF'nin transfer için bize şu anda izin vermediğini açıklayan ben olayım. Lisans Kurulu, 'Bu bütçeyle transfer yapamazsınız' diyor. Bu sınırlama ile karşı karşıyayız. Geçen yaz yapmamız gereken 16 milyon euroluk transfer nedeniyle limiti aşmışız. Sattıktan sonra transfer yapabiliriz. Fakat şu anda bizim satışa çıkardığımız veya talep gelen oyuncu yok" şeklinde konuştu.

Çebi lisans kurulu ile konuşacaklarını bir çözüme kavuşması için çalışacaklarını ifade ederek konuşmasını şöyle tamamladı:

"2 transfer yapmak istiyoruz. Aboubakar, Talisca ve Cenk Tosun gündemde yok. Ben de çok isterim ama o defterler kapandı. Biz o maaşları da ödeyemeyiz. Pepe gibi Talisca gibi oyuncuları getirmek başarı değil.

Talisca'da da hata yapıldı. Kulübe satın alma opsiyonu koyuyorsunuz ama futbolcuya koymuyorsunuz. Bu hata nasıl yapılmış bilemiyorum. Aboubakar da bu şekilde. Toptan anlamayan, yabancı dili olmayan, tüccarlığı olmayan, hukuk bilgisi olmayan bir arkadaşın neden transfer komitesi başkanı yapıldığını anlamıyorum."

Kaynak: TRT SPOR