Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Burak Şeker yönetti.

Karşılaşma, 2-1'lik Yukatel Kayserispor üstünlüğüyle noktalandı.

Konuk ekibin golü 22. dakikada Bertolacci'den geldi. Ev sahibi, 73'te Gavranovic ve 90+3'te Thiam ile üstünlüğü yakaladı.

VavaCars Fatih Karagümrük'te Luckassen 61. dakikada direkt kırmızı kart ile, Yukatel Kayserispor'da ise Onur Bulut 88. dakikada iki sarı kart ve ardından gördüğü kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Bu sonuçla Yukatel Kayserispor 14 puana ulaşırken, VavaCars Fatih Karagümrük 18 puanda kaldı.