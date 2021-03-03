Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Sarı Kırmızılı ekip, rakibini mağlup ederek önemli üç puanı hanesine yazdırdı. Çaykur Rizespor'da ise kazanamama serisi 8 maça çıktı.

Hes Kablo Kayserispor'a üç puanı getiren golleri 48. dakikada Karlo Muhar ve 77. dakikada İlhan Parlak kaydetti.

Çaykur Rizespor'un tek golünü 73. dakikada Braian Samudio attı.

Ligdeki galibiyet hasretini 4 hafta sonra gideren Hes Kablo Kayserispor 28 puana yükseldi.

Çaykur Rizespor ise, 28 puanda kalarak küme düşme hattına bir basamak daha yaklaştı.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lennon'un pasında kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Attamah'ın sert şutunda, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

8. dakikada Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Boldrin'in yerden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

43. dakikada Avramovski'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Maglica'nın göğsüyle verdiği pasta topa gelişine vuran Attamah'ın şutunda, top savunmaya çarparak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakika Lennon'un sağdan kullandığı korner atışında, ön direğe koşu yapan Maglica'nın kafayla aşırdığı topla altı pas içinde buluşan Muhar'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

57. dakikada Selim Ay'ın sağdan ceza sahasında gönderdiği pasta rakibinden iyi yükselen Samudio'nun kafa şutunda, top üstten auta çıktı.

71. dakikada Henrique'nin pasında sol kanatta topla buluşan Lennon'un rakiplerinden geçtikten sonra ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyuna geri döndü.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 73. dakikada Boldrin'in pasında topla buluşan Samudio'nun topu sağına aldıktan sonra sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 1-1.

GOL - 77. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in etkili ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen İlhan Parlak kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1.

90+3. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Samudio'nun uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta, top üstten auta çıktı.

Karşılaşma Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Aleks Taşcıoğlu

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Uğur Demirok, Kolovetsios, Ramazan Civelek, Attamah (Dk. 82 Sapunaru), Muhar, Avramovski (Dk. 90+2 Emre Demir), Lennon (Dk. 90+1 Nurettin Korkmaz), Henrique (Dk. 83 Melih Okutan), Maglica (Dk. 51 İlhan Parlak)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Montassar Talbi, Selim Ay (Dk. 86 Fernando), Meriah, Melnjak (Dk. 46 İsmail Köybaşı), Abdullah Durak, Baiano (Dk. 67 Onur Bulut), Sabo, Boldrin, Dokovic (Dk. 46 Samudio), Soderlund (Dk. 67 Skoda)

Goller: Dk. 48 Muhar, Dk. 77 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 73 Samudio (Çaykur Rizespor)