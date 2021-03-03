Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 18:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Juventus, McKennie'nin bonservisini aldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, sezon başında Almanya'nın Schalke 04 takımından kiraladığı ABD'li oyuncu Weston McKennie'nin bonservisini aldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon başında Schalke 04'ten kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu McKennie için sözleşmesindeki satın alma opsiyonu kullanıldı.
Futbolcu için Schalke 04'e 18,5 milyon euro bonservis ödendi.
McKennie, bu sezon siyah-beyazlı formayla 31 maça çıkarken 5 gol attı, 1 kez de İtalya Süper Kupası'nı kazanma başarısı yaşadı.
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