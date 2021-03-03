Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon başında Schalke 04'ten kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu McKennie için sözleşmesindeki satın alma opsiyonu kullanıldı.

Futbolcu için Schalke 04'e 18,5 milyon euro bonservis ödendi.

McKennie, bu sezon siyah-beyazlı formayla 31 maça çıkarken 5 gol attı, 1 kez de İtalya Süper Kupası'nı kazanma başarısı yaşadı.